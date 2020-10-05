Украина

Тренерский штаб определился с заменой заболевшим коронавирусом Степаненко и Пятову.

Полузащитник Динамо Владимир Шепелев и голкипер Александрии Юрий Панькив пополнят ряды национальной команды, сообщил сайт Украинской ассоциации футбола.

Решение вызвать их обусловлено тем, что у Тараса Степаненко и Андрея Пятова обнаружили коронавирус.

Другие игроки Шахтера также не смогут помочь сборной Украины как минимум в товарищеском поединке против сборной Франции. В ближайшее время должны стать известны результаты их дополнительных тестов на коронавирус.

Сборная Украины сегодня, 5 октября, вылетит в Париж на товарищескую игру с французами. Наши легионеры присоединятся к национальной команде уже в столице Франции.