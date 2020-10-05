Тренерский штаб определился с заменой заболевшим коронавирусом Степаненко и Пятову.
Юрий Панькив, УАФ
05 октября 2020, 06:30
Полузащитник Динамо Владимир Шепелев и голкипер Александрии Юрий Панькив пополнят ряды национальной команды, сообщил сайт Украинской ассоциации футбола.
Решение вызвать их обусловлено тем, что у Тараса Степаненко и Андрея Пятова обнаружили коронавирус.
Другие игроки Шахтера также не смогут помочь сборной Украины как минимум в товарищеском поединке против сборной Франции. В ближайшее время должны стать известны результаты их дополнительных тестов на коронавирус.
Сборная Украины сегодня, 5 октября, вылетит в Париж на товарищескую игру с французами. Наши легионеры присоединятся к национальной команде уже в столице Франции.