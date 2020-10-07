Лига наций

Голкипер Александрии полетит обратно с делегацией национальной команды.

Андрей Лунин, Юрий Панькив и повар Любомир Тошич не покинули Францию в срочном порядке после сдачи положительного теста на коронавирус из-за трудности с перелетами.

Как сообщил пресс-аташе сборной Украины Николай Всильков в своем Facebook-аккаунте в комментариях под записью, Юрий Панькив вернется в Киев вместе с национальной командой. Вероятно, Тошича ждет та же судьба.

Каким образом инфицированные представители сборной Украины будут отделены от остальных в самолете, не сообщается.

Судьба Андрея Лунина пока что неизвестна, но он должен будет вернуться в Испанию.

Напомним, что сборная Украины после возвращения проведет два матча: со сборной Германии встретятся 10 октября, а с Испанией — 13 октября. Оба поединка пройдут на НСК Олимпийский.