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Поединок с Украиной станет юбилейным для форварда.

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился своими ожиданиями от матча со сборной Украины, который станет для него сотым в составе национальной команды.

Форвард Челси может также забить свой 41-й гол в футболке "трехцветных", что позволит ему сравняться с Мишелем Платини и выйти на второе место в списке лучших бомбардиров команды.

"С личной точки зрения, этот матч будет для меня очень значимым, я горжусь, что сыграю 100 встреч за сборную. Я никогда не устанавливал себе планки и всегда двигался поэтапно. 100 – отличная цифра, но у меня впереди еще есть время, несколько лет, чтобы продолжать играть и прогрессировать. Психологически и физически я ощущаю себя замечательно.

Я хочу сравняться с Платини как можно быстрее. Это будет для меня привилегией, я смогу гордиться тем, что я сравнялся с легендой французского футбола. Я понимаю, как мне повезло, что я провел почти 100 матчей за сборную, и у меня есть шанс сравняться с Платини, приблизиться к Анри в иерархии бомбардиров.

Думаю, я отличный пример для ребят, которые только в 17-18 лет становятся профессионалами, ведь у каждого свой путь. Через терпение, самопожертвование, веру в себя и благодаря встречам с нужными людьми всегда возможно добиться многого", – приводит слова Жиру официальный сайт Челси.

Матч Франция – Украина состоится на Стад де Франс в среду, 7 сентября, и начнется в 22:10 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.