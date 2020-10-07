Лига наций

Андрей Шевченко выставил сразу четырех дебютантов.

Андрей Шевченко в стартовом составе сборной Украины в поединке против Франции нашел место сразу для четырех дебютантов.

Первый матч в футболке национальной команды проведут Ефим Конопля, Александр Зубков, Георгий Бущан и Илья Забарный.

Матч Франция — Украина начнется в 22:10 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

На следующий день "желто-синие" вернутся в Киев, где будут готовиться к двум поединкам Лиги наций. Со сборной Германии украинцы встретятся 10 октября, а с Испанией — 13 октября. Оба матча пройдут на НСК Олимпийский.