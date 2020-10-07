Лига наций

Уже в матче с Францией количество дебютантов может достигнуть 30-ти.

После дебютов Бущана, Конопли, Забарного и Зубкова, количество игроков, которые впервые сыграли в сборной при Андрее Шевченко достигла 29-ти, сообщает журналист Василий Войтюк.

Отметим, что уже в матче против Франции Евгений Чеберко может стать 30-м дебютантом.

Матч Франция — Украина начался в 22:10 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.