Шведы отправили в ворота соперника два мяча, но пропустили однажды.
getty images
08 октября 2020, 22:33
Сборная Швеции принимала на своем поле Россию в рамках товарищеского поединка и добилась победы со счетом 2:1.
Исак открыл счет в поединке еще в середине первой половины игры, а Йоханссон удвоил преимущество хозяев на 73-й минуте.
Гол Соболева в компенсированное время уже никак не повлиял на исход.
Россия — Швеция 1:2
Голы: Соболев, 90+2 — Исак, 21, Йоханссон, 73
Россия: Джанаев — Фернандес (Черышев, 61), Кудряшов, Караваев, Кутепов, Жирков — Газинский (Кузяев, 74), Мостовой (Ионов, 61), Миранчук (Бакаев, 74), Оздоев (Зобнин, 46) — Дзюба (Соболев, 46)
Швеция: Юнссон — Крафт (Йоханссон, 46), Старфельт, Бенгтссон (Ольссон, 72), Хольмен — Сема (Классон, 77), Свенссон, Сванберг, Ларссон (Ольссон, 46) — Исак (Квайсон, 64), Ларссон.
Предупреждения: Кузяев, Ольссон