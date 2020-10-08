Лига наций

Шведы отправили в ворота соперника два мяча, но пропустили однажды.

Сборная Швеции принимала на своем поле Россию в рамках товарищеского поединка и добилась победы со счетом 2:1.

Исак открыл счет в поединке еще в середине первой половины игры, а Йоханссон удвоил преимущество хозяев на 73-й минуте.

Гол Соболева в компенсированное время уже никак не повлиял на исход.



Россия — Швеция 1:2

Голы: Соболев, 90+2 — Исак, 21, Йоханссон, 73

Россия: Джанаев — Фернандес (Черышев, 61), Кудряшов, Караваев, Кутепов, Жирков — Газинский (Кузяев, 74), Мостовой (Ионов, 61), Миранчук (Бакаев, 74), Оздоев (Зобнин, 46) — Дзюба (Соболев, 46)

Швеция: Юнссон — Крафт (Йоханссон, 46), Старфельт, Бенгтссон (Ольссон, 72), Хольмен — Сема (Классон, 77), Свенссон, Сванберг, Ларссон (Ольссон, 46) — Исак (Квайсон, 64), Ларссон.

Предупреждения: Кузяев, Ольссон