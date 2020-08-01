Россия 01 августа 2020, 15:02 Полярус — лучший игрок, легионер и ассистент второго дивизиона России Экс-полузащитник Александрии ярко проявил себя в ФНЛ в составе Химок. фото Артема Поляруса 01 августа 2020, 15:02 Украинский хавбек Артем Полярус в своем Инстаграме похвастался полученными за сезон наградами. Он не только стал лучшим ассистентом ФНЛ (второго после РПЛ дивизиона чемпионата России), но и завоевал призы лучшему легионеру и лучшему игроку в целом. Полярус помог Химкам занять второе место в ФНЛ. В следующем сезоне команда будет выступать в высшем дивизионе. Посмотреть эту публикацию в Instagram Собрал трофеи 😊Спасибо за признание @fnleague !Огромная благодарность тренерскому и административному штабу!!И конечно же всем партнерам по команде и болельщикам клуба !!! Вы ТОП⚫️🔴#redblackbrothers Публикация от Артем Полярус (@polyara14) 1 Авг 2020 в 1:16 PDT На счету Артема 26 матчей в чемпионате, в которых он забил пять голов и сделал девять результативных передач. Артем Полярус выступает за Химки с лета 2019 года, перейдя из занявшей тогда третье место в УПЛ Александрии. Люди Артем Полярус Команды Химки Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте