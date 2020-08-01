Россия

Экс-полузащитник Александрии ярко проявил себя в ФНЛ в составе Химок.

Украинский хавбек Артем Полярус в своем Инстаграме похвастался полученными за сезон наградами. Он не только стал лучшим ассистентом ФНЛ (второго после РПЛ дивизиона чемпионата России), но и завоевал призы лучшему легионеру и лучшему игроку в целом.

Полярус помог Химкам занять второе место в ФНЛ. В следующем сезоне команда будет выступать в высшем дивизионе.



На счету Артема 26 матчей в чемпионате, в которых он забил пять голов и сделал девять результативных передач.

Артем Полярус выступает за Химки с лета 2019 года, перейдя из занявшей тогда третье место в УПЛ Александрии.