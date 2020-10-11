Лига наций

Читатели Football.ua солидарны со статистическим порталом WhoScored.

Сборная Украины в третьем туре Лиги наций уступила Германии 1:2. Голкипер Георгий Бущан допустил грубую ошибку в эпизоде со вторым голом. Однако в других моментах он был настолько хорош, что 57,4% проголосовавших пользователей Football.ua (более 2 тысяч человек) назвали его лучшим игроком матча.

Второе место занял Руслан Малиновский, который отличился ударом с пенальти и показывал неплохую игру в центре поля. Он набрал 27,6% голосов (около 1000).

Остальные футболисты вместе взятые набрали около 15% голосов, в том числе два пользователя проголосовали за Евгения Макаренко.

Отметим, что Георгий Бущан стал лучшим футболистом игры и по версии редакции Football.ua.