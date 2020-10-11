Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура Лиги наций между сборными Англии и Бельгии.
харри кейн, getty images
11 октября 2020, 17:59
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил оставить на скамейке запасных основного нападающего команды Харри Кейна. В атаке "трех львов" сыграют Доминик Калверт-Льюин и Маркус Рашфорд.
Англия: Пикфорд — Александер-Арнольд, Уокер, Магуайр, Дайер, Триппьер — Маунт, Райс, Дж. Хендерсон — Калверт-Льюин, Рашфорд
Запасные: Поуп, Д. Хендерсон, Мингс, Джеймс, Коуди, Мэйтленд-Найлз, Филлипс, Уорд-Праус, Грилиш, Кейн, Ингз, Санчо
Бельгия: Миньоле — Альдервейрельд, Боята, Денайер — Менье, Витсель, Тилеманс, Кастань — Де Брюйне, Феррейра Карраско — Лукаку
Запасные: Руф, Камински, Кайембе, Троссард, Ванакен, Дендонкер, Ориги, Версхарен, Доку, Бентеке, Мехеле, Батшуайи
Матч Англия — Бельгия начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.