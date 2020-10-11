Лига наций

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура Лиги наций между сборными Англии и Бельгии.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил оставить на скамейке запасных основного нападающего команды Харри Кейна. В атаке "трех львов" сыграют Доминик Калверт-Льюин и Маркус Рашфорд.

Англия: Пикфорд — Александер-Арнольд, Уокер, Магуайр, Дайер, Триппьер — Маунт, Райс, Дж. Хендерсон — Калверт-Льюин, Рашфорд

Запасные: Поуп, Д. Хендерсон, Мингс, Джеймс, Коуди, Мэйтленд-Найлз, Филлипс, Уорд-Праус, Грилиш, Кейн, Ингз, Санчо

Бельгия: Миньоле — Альдервейрельд, Боята, Денайер — Менье, Витсель, Тилеманс, Кастань — Де Брюйне, Феррейра Карраско — Лукаку

Запасные: Руф, Камински, Кайембе, Троссард, Ванакен, Дендонкер, Ориги, Версхарен, Доку, Бентеке, Мехеле, Батшуайи

Матч Англия — Бельгия начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.