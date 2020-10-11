Лига наций

В последний раз сборная Англии уступила в воскресном матче на ЧМ-2010.

Матч третьего тура Лиги наций против Бельгии стал 14-м, который сборная Англии провела в воскресенье с финального турнира ЧМ-2010, и ни разу в них "львы" не проиграли — сообщает ОРТА.

Проиграв Германии 1:4 в ЮАР, по воскресеньям с тех пор Англия выиграла 10 матчей и 4 раза сыграла вничью.

Интересно, что при Гарете Саутгейте англичане выиграли шесть из семи воскресных матчей.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии прервала сухую серию англичан, которая продолжалась ровно год, с 11 октября 2019 года, и составила 6 матчей.