Лига наций

Сухая серия "львов" продержалась 6 матчей.

В матче третьего тура Лиги наций против Бельгии сборная Англии прервала свою сухую серию — сообщает ОРТА.

Гол Ромелу Лукаку с пенальти стал первым за ровно год: в последний раз огорчить вратаря англичан удавалось 11 октября 2019 года игроку сборной Чехии Зденеку Ондрашеку.

За истекший календарный год команда Гарета Саутгейта обыграла Болгарию — 6:0, Черногорию — 7:0, Косово — 4:0 (все — в отборочном турнире Евро-2020), Исландию — 1:0 (Лига наций), Уэльс — 3:0 (товарищеский матч) и сыграла вничью с Данией — 0:0 (Лига наций).