Лига наций

Команда Роберто Манчини не проигрывает уже 15 матчей.

Сыграв вничью со сборной Польши в третьем туре Лиги Наций, Италия установила личный рекорд в третьем тысячелетии — сообщает OPTA.

Скуадра Адзурра не проигрывает в 15-ти матчах, не считая товарищеские: 12 побед и 3 ничьи.

Более продолжительная беспроигрышная серия в официальных матчах у сборной Италии была с 1997-го по 1999-й годы — в прошлом веке.

Поскольку Нидерланды с Боснией и Герцеговиной в третьем туре тоже сыграли вничью, то Италия сохранила за собой первую строчку, набрав 5 очков и опережая Польшу и Нидерланды на 1 пункт.