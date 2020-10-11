Италия

Пока речь идет только о любительском спорте.

Рост количества случаев заражения коронавирусом может привести к запрету всех контактных видов спорта в Италии — сообщает Gazzetta dello Sport.

Министр здравоохранения Роберто Сперанца намерен обсудить меры по снижению риска заражения COVID-19, в число которых входит и запрет на массовые мероприятия и контактные виды спорта, с руководством итальянских провинций.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора уверен, что это коснется только любительского спорта, то есть Серия А, Серия В и Серия С продолжат соревнования. Однако все будет зависеть от провинциальных органов власти.

В Серии А из-за коронавируса уже не состоялись два матча третьего тура: Дженоа — Торино и Ювентус — Наполи.