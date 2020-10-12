Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Франция принимала Португалию в рамках поединка Лиги наций на своем поле. Команды Дидье Дешама и Фернанду Сантуша так и не смогли открыть счет в матче (0:0).
Франция — Португалия 0:0
Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Рабио, Канте, Погба — Гризманн — Мбаппе (Коман, 84), Жиру (Мартиаль, 74)
Португалия: Патрисиу — Н. Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру (Канселу, 89) — Перейра, Карвальо (Моутиньо, 88), Фернандеш (Санчеш, 80) — Б. Силва (Жота, 61), Фелиш (Тринкан, 89), Роналду
Предупреждение: Диаш