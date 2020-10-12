Лига наций

Главный тренер испанцев дает комментарий перед поединком.

Сборная Украины проведет очередной поединок в рамках элитного дивизиона Лиги наций, а соперником "желто-синих" станет национальная команда Испании.

В преддверии этого матча состоится пресс-конференция главного тренера испанцев Луиса Энрике, прямую трансляцию которой вы можете посмотреть сегодня, 12 октября, в 13:30 по киевскому времени.

Матч Украина — Испания состоится во вторник, 13 октября, в Киеве, на НСК Олимпийский. Начало в 21:45 по киевскому времени.