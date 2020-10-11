Лига наций

Вингер поделился мнением о победе испанской команды.

Полузащитник сборной Испании Адама Траоре прокомментировал исход матча со Швейцарией в Лиге наций.

"Швейцарцы часто действовали в пять защитников, играли организованно и заметно усложняли нам жизнь.

Но как бы слаженно и организованно ни играл соперник, мы следовали указаниям нашего тренера, и это принесло нам три очка. Мы часто оказывались вблизи ворот швейцарцев, но в завершающей фазе атак нам раз от раза чего-то немного не хватало. Нам всем надо над этим поработать. Мне в частности", – приводит слова Траоре официальный сайт УЕФА.

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