Лига наций

Защитник сборной Украины дал комментарий перед игрой с Испанией.

Сборная Украины сыграет с Испанией в рамках поединка четвертого тура Лиги наций. Валерий Бондарь пообещал, что наша национальная команда сделает все, чтобы набрать очки.

"Чувствую себя отлично. Накануне провели хорошую тренировку. Ребята, которые играли с Германией, восстанавливались, а у нас была другая специфика занятия.



Думаю, для любого футболиста хорошо, когда с тобой работают такие профессионалы (как Тассотти), когда есть такой коллектив и тренерский состав. Подсказки этих специалистов еще больше мотивируют.



В сборной достаточно много игроков молодежки: Коля Шапаренко, Женя Чеберко, Фима Конопля, Дима Ризнык… Плюс я уже знаю ребят, которые давно в национальной сборной, ведь это мой второй сбор здесь. У нас отличный коллектив, очень хорошая атмосфера.



Испания — топ-сборная мира, лидер группы. Но мы постараемся сделать все, чтобы заработать очки.

", — сказал Валерий Бондарь в эфире Shakhtar News.

Напомним, матч Украина – Испания состоится во вторник, 13 октября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.