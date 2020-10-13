Лига наций 13 октября 2020, 15:59 "Сынок, не надо смеяться, мне не до смеха" — что Шевченко говорил на тренировке перед матчем с Испанией Главный тренер сборной Украины требовал концентрации от своих футболистов. getty images 13 октября 2020, 15:59 Сборная Украины в рамках поединка четвертого тура Лиги наций примет на своем поле Испанию. Подопечные Шевченко подходят к игре с двумя поражениями за спиной — от Франции (1:7) и Германии (1:2), поэтому главный тренер жестко отреагировал на отсутствие концентрации со стороны Миколенко. "Сынок, не надо смеяться, мне не до смеха. И никому завтра до смеха не будет. Понятно? Пожалуйста?", — сказал Шевченко защитнику. Посмотреть эту публикацию в Instagram Шевченко, Сидорчук, Бускетс та Луїс Енріке⚽ Коментарі перед матчем Україна — Іспанія🔥 Повна версія на нашому YouTube-каналі💽 Лінк в біо Ваші прогнози на матч✍️ #збірнаукраїни #українаіспанія #ліганацій #шевченко #ukrainespain #uefanationsleague #shevchenko Публикация от Footballhub (@foothubua) 13 Окт 2020 в 3:24 PDT Напомним, матч Украина – Испания состоится во вторник, 13 октября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Люди Виталий Миколенко Андрей Шевченко Команды Испания Украина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте