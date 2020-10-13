Лига наций

Главный тренер сборной Украины требовал концентрации от своих футболистов.

Сборная Украины в рамках поединка четвертого тура Лиги наций примет на своем поле Испанию. Подопечные Шевченко подходят к игре с двумя поражениями за спиной — от Франции (1:7) и Германии (1:2), поэтому главный тренер жестко отреагировал на отсутствие концентрации со стороны Миколенко.

"Сынок, не надо смеяться, мне не до смеха. И никому завтра до смеха не будет. Понятно? Пожалуйста?", — сказал Шевченко защитнику.



Напомним, матч Украина – Испания состоится во вторник, 13 октября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.