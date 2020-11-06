Италия

Главный тренер сборной Италии получил неутешительные результаты медицинского тестирования.

Пандемия коронавируса COVID-19 продолжает атаковать мир футбола. Только за вечер пятницы, 6 ноября, стало известно о факте заражения украинского полузащитника Евгения Шахова и боснийского нападающего римской Ромы Эдина Джеко, и уже через некоторый период времени появилась информация о положительном результате тестирования для Роберто Манчини — главного тренера сборной Италии.

Как сообщает Gianluca Di Marzo со ссылкой на FIGC (Итальянская федерация футбола), у наставника нет никаких симптомов заболевания, и он уже находится дома на самоизоляции.

"В рамках периодических проверок, проводимых FIGC для членов технического персонала национальных сборных с учетом их предстоящего участиях в соревнованиях под эгидой УЕФА, мазок тренера Роберто Манчини показал положительный результат на COVID-19. Тренер Адзурри ушел на самоизоляцию в своем доме в Риме, в соответствии с действующими положениями. Симптомов болезни не наблюдается. FIGC незамедлительно уведомил территориально компетентный ASL. Тренер сможет присоединиться ко встрече национальной сборной после завершения дистанцирования, сроки которого предусмотренны правилами и протоколами УЕФА", — гласит официальное заявление федерации.

Положительные результаты тестирования ставят под серьезный вопрос появление Манчини на скамейке запасных национальной команды Италии в предстоящей товарищеской игре против Эстонии (11 ноября), а также двух матчей Лиги наций УЕФА: с Польшей (15 ноября) и Боснией и Герцеговиной (18 ноября).