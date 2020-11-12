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Football.ua разбирается, какую пользу от товарищеского поединка против сборной Польши извлек тренерский штаб сборной Украины.

В матче против Польши мы увидели достаточно экспериментальный состав. И даже несмотря на поражение 0:2, не покидает ощущение, что Украина провела очень неплохую игру. Просто реализация моментов украинцами была на очень низком уровне, а поляки реализовали практически все, что имели. Да и статистика нам говорит о том, что Украина пробивала на 5 ударов больше по воротам своего соперника, и показатель xG у "желто-синих" лучше. Польша – 1,37; Украина – 1.65.

На прошлом сборе свой шанс в воротах получил Георгий Бущан и сумел здорово себя проявить в тех играх, хотя не обошлось и без голевой ошибки в матче против Германии. В матче против Польши Андрей Шевченко дал возможность сыграть Андрею Лунину. Молодой голкипер Реала начал достаточно уверенно и совершил несколько неплохих сейвов. Но на 40-й минуте Лунин перемудрил и привез гол в свои ворота.

Польша — Украина. Наши оценки

Предвкушая комментарии к этом тезису, все же скажем – пока еще рано прощаться с Пятовым. И в будущих матчах нет сомнений, что будет играть именно основной голкипер Шахтера. Все-таки опыт для вратаря важен, как ни для какой другой позиции.

В центре обороны многие ожидали увидеть Забарного, который набрал неплохую форму, особенно учитывая тот факт, что Матвиенко и Кривцов только "приходят в себя" после коронавируса. Для Кривцова это был и вовсе первый матч после болезни. Оба сыграли на хорошем уровне и вполне может быть, что и в следующих двух матчах мы увидим именно такую связку в центре обороны.

На правом фланге безальтернативный Конопля много подключался и вообще был активен, но часто складывалось ощущение, что нет отлаженного взаимодействия между ним и правым вингером. Хотя его взаимосвязь с Ярмоленко в первом тайме была все же лучше, чем с Марлосом во втором. В конце матча на эту позицию вышел Бондарь, но очевидно, что именно Конопля будет основным правым защитником в будущих матчах.

С левым защитником не все так однозначно. В матче против сборной Польши действовал Богдан Михайличенко. Местами хорошо, местами плохо. В первом тайме вместе с Зубковым на своем фланге в атаке они были практически незаметны, в тайме втором вместе с Цыганковым у Мийхаличенко получалось действовать острее.

В будущих матчах на левом фланге обороны, вероятнее всего, мы все-таки увидим Соболя. Есть мнение, с которым многие могут не согласиться, но Михайличенко необходимо работать над своей правой ногой. Слишком уж "одноногий" футболист, что естественно сильно сужает арсенал его действий на фланге.

В центре поля из привычного треугольника мы увидели только Александра Зинченко. Тренерский штаб решил дать ему свое игровое время, а Степаненко и Малиновского — поберечь на официальные матчи. Макаренко и Коваленко рядом с Зинченко проделали хорошую работу, но игроков уровня Малиновского и Зинченко в сборной просто нет, а потому, если кто-то из них не играет, то это уже сильно заметно. Во втором тайме в матче против Польши также на поле вышли Харатин и Сидорчук, но ничем особенным не запомнились. Хотя, в случае с Сидорчуком, это уже неплохо.

На флангах полузащиты в каждом из таймов был перекос в одну из сторон. В первой половине встречи острее действовал правый фланг с Ярмоленко, а во втором – левый с Цыганковым. Хотя нужно говорить, что Цыганков и Марлос здорово друг друга взаимозаменяли, а также понравились моменты, когда Цыганков "сваливался" к Марлосу на фланг, организовывая тем самым "перегруз" на левом фланге обороны поляков. Интересно было наблюдать за теми комбинациями, которые организовывали наши футболисты таким способом. Много остроты было создано как раз после взаимодействий Цыганков-Марлос.

В следующем матче с первых минут, скорее всего стоит ждать Ярмоленко и Цыганкова, хотя не стоит исключать и другие варианты.

На позиции форварда ни Яремчук, ни Мораес толком себя проявить не сумели. Форвард Шахтера явно далек от своих лучших кондиций. И если в матче против Динамо исполнительского мастерства хватило для того, чтобы сделать результат, то в матче против Польши сильно бросалась в глаза его неготовность к интенсивному темпу игры. Потому ждем с первых минут против Германии Яремчука.

В целом, матч против Польши получился неплохим. Украина натужно создавала свои моменты и не реализовывала их, а поляки очень просто забили свои голы на ровном месте. Возможно, сказался статус товарищеского поединка, а потому не было необходимого уровня концентрации. Сложно сказать. Но этот матч дал много информации Андрею Шевченко и его помощникам. Сейчас в сборной много новых людей и им необходимо найти правильное применение.

5-7 лет назад главной ударной силой украинской сборной считали вингеров. Коноплянка и Ярмоленко были двумя главными звездами нашего футбола, от которых шла основная угроза воротам соперника. Сейчас же тенденция в национальной команде меняется — главным ее достоянием стоит считать центральный треугольник Зинченко-Малиновский-Степаненко. Только в таком сочетании в середине поля у Украины получалось играть в тот футбол, который так хочет видеть Андрей Шевченко. Учитывая тот факт, что все трое в строю и готовы помогать национальной команде, сделаем смелый прогноз, что в будущих двух играх Украина заработает 3-4 очка.

Сергей Горбаченко, Football.ua