Лига наций

Нападающий дал комментарий перед игрой против Украины.

Сборная Украины сыграет против в рамках поединка Лиги наций. Тимо Вернер остерегается сборной Украины, но настроен на победу.

"Конечно, мы стремимся победить в завтрашнем поединке, — цитирует Вернера сайт Немецкого футбольного союза. — В первом матче мы увидели, что у соперника отличная команда.

Украинцы опасны. Нам следует быть осторожными. Но прежде всего Германии надо атаковать. Я верю, что мы справимся и победим".

Отметим, что матч Германия — Украина состоится 14-го ноября, в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.