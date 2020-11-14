Лига наций

Защитник Десны выйдет с первых минут в матче против Германии.

Ефим Конопля выйдет с первых минут в матче против сборной Германии. Этот поединок станет для него первым официальным в футболке сборной Украины.

Ранее защитник играл против сборной Франции (1:7) и сборной Польши (0:2).

В текущем сезоне Конопля провел десять поединков за Десну, в которых отметился результативной передачей.

Матч Германия — Украина начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.