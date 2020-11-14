Украина

Тестирование не выявило в сборной Украины новых заболевших.

Согласно результатам дополнительных тестов, взятых у игроков, тренеров, медицинских и технических работников сборной Украины, новых заболевших в составе делегации нет — сообщил официальный сайт УАФ.

Все 35 тестов (из них — 20 игроков, находящихся в заявке на матч Лиги наций против Германии) дали отрицательный результат.

Это означает, что матч, запланированный на субботу, 14 ноября, на 21:45 по киевскому времени, пройдет по графику.

Ранее сообщалось, что накануне матча против Германии заболели четыре игрока сборной Украины: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко и Виктор Коваленко.