Лига наций

Украинский хавбек высказался о следующем матче "желто-синих" против сборной Германии.

В рамках пятого тура элитного дивизиона Лиги наций сборная Украины проведет гостевой поединок против сборной Германии. Полузащитник "желто-синих" Руслан Малиновский поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с "бундестим".

"Думаю, что первоначальная задача – остаться в элитном дивизионе, чтобы опять играть с командами на высоком уровне. Считаю, что нужно готовиться к ближайшей игре, тяжело загадывать. Все зависит от ближайшее игры. Нам нужно добиться положительного результата: ничьи или победы".

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"Мы играем на выезде против сильного соперника, но должны показать и свою силу. Нам нужно не стесняться играть в футбол, стараться играть быстро и по-современному динамично, с хорошими скоростями, прессингом и отбором мяча. В контратаках нужно хладнокровно завершать комбинации", — заявил Малиновский в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Германия — Украина состоится в субботу, 14-го ноября, в Лейпциге на стадионе РБ Арена. Начало — в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиям этого поединка вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.