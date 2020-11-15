Лига наций

Нападающий Бундестим поделился впечатлениями от игры против Украины.

Сборная Германии в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги наций обыграла Украину на своем поле со счетом 3:1.

Тимо Вернер, который отметился дублем, прокомментировал свою забитые голы.

"Я всегда с удовольствием возвращаюсь в Лейпциг, на когда-то свой стадион. С удовольствием здесь играю и побеждаю. Что касается нашей команды, то она в данный момент вполне хороша.

Первый гол я забил очень легко, Леон [Горецка] сделал ну просто очень хорошую передачу. В обороне наша игра постепенно улучшается, мы проводим серьезную работу над ошибками, так как намерены хорошо выступить на чемпионате Европы", — приводит слова нападающего официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Германия — Украина.