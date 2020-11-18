Лига наций

Пятую часть данной результативности обеспечила игра Лиги наций против Германии.

Шестой тур Лиги наций УЕФА отметился сенсационным ошеломительным успехом сборной Испании в лобовом домашнем столкновении с Германией в борьбе за право представить квартет А4 в плей-офф данного турнира (6:0).

Испания — Германия 6:0 Видео голов и обзор матча

Результат данной игры стал закономерным продолжении доминирования "Фурии роха" над своими оппонентами на полях родных стадионов. За семь последних официальных домашних поединков коллектив Луиса Энрике сумел отправить в ворота своих соперников 30 безответных голов.

Пострадали при этом, кроме немцев, национальные команды Швеции (3:0), Фарерских островов (4:0), Мальты (7:0), Румынии (5:0), Украины (4:0) и Швейцарии (1:0).

Общая победная домашняя победная серия для сборной Испании насчитывает 9 поединков, и началась с товарищеской игры против Боснии и Герцеговины (1:0) ровно два года назад — 18 ноября 2018 года.

Весной 2021-го года Испания примет участие в финале четырех Лиги наций УЕФА, представив квартет А4.