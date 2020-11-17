Сборная Испании в поединке заключительного тура группового этапа Лиги наций сокрушила Германию и заняла первое место в квартете.

Благодаря данному результату подопечные Луиса Энрике гарантировали себе участие в финальной части турнира.

Группа A4
1 Испания Испания 6 11
2 Германия Германия 6 9
3 Украина Украина 5 6
4 Швейцария Швейцария 5 3
 

тметим, что ранее выход на финальную стадию турнира отпраздновала сборная Франции.