Лига наций 17 ноября 2020, 23:37 Испания — второй участник финального турнира Лиги наций Подопечные Луиса Энрике заняли первое место в своей группе. 17 ноября 2020, 23:37 Сборная Испании в поединке заключительного тура группового этапа Лиги наций сокрушила Германию и заняла первое место в квартете. Благодаря данному результату подопечные Луиса Энрике гарантировали себе участие в финальной части турнира. Группа A4 1 Испания 6 11 2 Германия 6 9 3 Украина 5 6 4 Швейцария 5 3 тметим, что ранее выход на финальную стадию турнира отпраздновала сборная Франции. Команды Испания Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте