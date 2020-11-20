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Главный врач сборной Украины Артур Глущенко прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг матча Швейцария — Украина.

Матч Швейцария — Украина не состоялся из-за запрета местной власти для нашей команды выходить на поле. Причина — очередные позитивные результаты на коронавирус.

"В отличие от наших коллег из Германии, которые демонстрировали готовность решать любые вопросы, возникающие в процессе организации поединка с их сборной и выполнили свою работу на самом высоком уровне, в том числе в контексте соблюдения медицинского протокола, швейцарцы такого стремления не показали. Что я имею в виду: после того, как ПЦР-тестирование выявило пять инфицированных в составе украинской делегации в Лейпциге, Немецкий футбольный союз провел дополнительное исследование в день игры. Для этого немецкие коллеги привезли свою мобильную лабораторию, в 13:00 мы сдали тесты, а через три часа получили результаты. Все они были отрицательные, и игра состоялась. Что касается швейцарцев, то они отказались проводить тестирование в день игры, безапелляционно назначив его на вечер накануне матча — 16 ноября", — сказал Глущенко.

"Преимущество проведения тестирования в день игры в том, что ты четко знаешь, кто в данный момент в команде здоровый, а кто — нет. Ведь за ночь много может случиться. Однако главный санитарный врач Люцерна был безапелляционным: "если будет хотя бы один инфицированный у вас или у сборной Швейцарии, игра проведена не будет". Откровенно говоря, хотелось бы посмотреть, было бы принято такое решение, если бы инфицирован был в швейцарской команде, а не в нашей. У нас инфицированным оказался один Руслан Малиновский, у которого поднялась температура сразу после прилета в Швейцарию. Мы его сразу изолировали в номере, и с командой он больше не контактировал. Однако все эти аргументы на санитарного врача не повлияли. Он считал, что мы составляем риск заражения для окружающих".

"Странное решение и еще более странная ситуация в целом, которая произошла перед запланированным матчем одного из самых престижных международных турниров, который проходит под эгидой УЕФА. Особенно абсурдным это выглядит на фоне того, что в Люцерне в это же время работали рестораны и другие заведения для посетителей, куда можно спокойно зайти без предварительного тестирования на COVID-19. Но для местного главного санитарного врача большую опасность представляли наши футболисты, которые перед этим получили отрицательные результаты тестов. Конечно, такие нюансы какой-то степени повлияли на общее настроение. Однако ребята показали себя настоящими бойцами, никто не жаловался, все работали профессионально".

В ближайшее время УЕФА вынесет решение по матчу. Ранее Менеджер сборной Украины Алексей Таргонский заявил, что в Швейцарии "к нам относились как к прокаженным".