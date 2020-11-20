Лига наций

Роджер Харстолл не стал отменять поединок чемпионата Швейцарии, когда у игрока ФК Люцерн выявили коронавирус.

История с отмененным решающим поединком группового этапа Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины продолжает набирать новые обороты.

Как сообщает украинская община Швейцарии, главврач кантона Люцерн Роджер Харстолл, отправивший украинскую команду на карантин и не разрешивший проводить матч, ранее принял совершенно противоположное решение в отношении поединка швейцарского первенства.

"Харстолл не всегда был таким принципиальным. 6 ноября 2020 года он дал местной команде ФК Люцерн разрешение играть на следующий день с ФК Цюрих во втором туре чемпионата Швейцарии. В то же время у нападающего команды Марка Марлеку 5 ноября подтвердился COVID-19, сообщается на официальном сайте ФКЛ".

"Заболевший и еще четыре игрока команды, контактировавшие с ним, были изолированы. Оставшимся игрокам и работникам клуба поручили пройти тестирование 6 ноября. Заодно утром этого дня им разрешили полноценно посетить тренировку".



"После того, как кантональный врач получил отрицательные результаты анализов, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в команде, он дал футболистам разрешение на выезд в другой город и участие в чемпионате Швейцарии. ФК Люцерн поблагодарил главврача кантона Роджера Харстолла за "быстрое и плодотворное сотрудничество в этом вопросе", — сказано в сообщении украинской общины в Швейцарии в Facebook.

В ближайшее время УЕФА вынесет решение по матчу. Ранее Менеджер сборной Украины Алексей Таргонский заявил, что в Швейцарии "к нам относились как к прокаженным". Свое недовольство действиями швейцарских властей также высказал главврач украинской команды Артур Глущенко.