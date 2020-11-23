Лига наций

Главный тренер сборной Украины считает, что ни одна из сторон не заслуживает технического поражения.

Менеджер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию вокруг отмененного поединка 6-го тура Лиги Наций между Швейцарией и Украиной в эфире программы Великий Футбол.

"Ситуация, в которой оказалась команда, была тяжелой. Мне еще не известен сценарий. В первую очередь, будут рассматривать наши доводы, а они очень сильные. Я думаю, что у нашей стороны есть все, чтобы доказать, что мы, как минимум, не достойны технического поражения. Я вообще считаю, что правильный исход должна решить переигровка. Мы должны сыграть этот матч и выяснить между нами, кто сильнее и должен остаться в высшем дивизионе.

В Германии мы попали в похожую ситуацию. Мы должны были выезжать на тренировку и получили результаты тестов. Нас попросили подождать. При этом мы выехали через час, пресс-конференция состоялась и мы переодевались в нормальных раздевалках. Для нас сделали все, чтобы команда комфортно себя чувствовала.

В Швейцарии такого не было: была отменена пресс-конференция, попросили переодеваться в отеле, не пустили в раздевалку, чтобы ребята могли переодеть бутсы. Для меня было очень странным такое поведение, оно мне не понравилось.

Я однозначно могу сказать, что мы полностью выполнили протокол. У нас было достаточное количество игроков, чтобы провести матч в тот день и на следующий день. Я думаю, что нашей вины однозначно нет. Комиссия будет разбираться, она обязана принять правильное решение. Если есть даты для переигровки, это был бы лучший вариант. Она должна быть сыграна с точки зрения фейр-плей. Но о техническом поражении одной или другой команды речи не может быть", — сказал Шевченко.

Напомним, что матч сборных Швейцарии и Украины в рамках 6-го тура Лиги Наций был отменен в связи с выявлением случаев коронавируса у игроков нашей сборной. Теперь судьбу игры должна решить Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА.

По прибытию в Киев тесты всех игроков сборной Украины оказались негативными.

Ранее Андрей Шевченко заявлял, что матч против Швейцарии состоится в любом случае.