Футболисту непонятно решение УЕФА.
Александр Зинченко, Getty Images
27 ноября 2020, 08:59
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал решение УЕФА присудить техническое поражение в матче со Швейцарией.
"Это новость застала всех врасплох. Эмоции были сразу, сейчас уже полегче. У меня в голове много мыслей. Я свое мнение, как говорится, извините за выражение, могу засунуть в одно место, но итог таких матчей в таких турнирах должен решаться по спортивному принципу, на футбольном поле".
"Я надеюсь, что наша ассоциация футбола сделает все возможное, чтобы изменить решение УЕФА. Я уверен в этом. Выиграв два матча в группе, тогда как Швейцария ни разу не победила, мы вылетаем в Лигу Б, а швейцарцы остаются в дивизионе А. Где справедливость?", - сказал Зинченко в эфире программы Футбол NEWS.
Отметим, что Украинская ассоциация футбола готова оспорить решение от УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
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