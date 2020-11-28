Лига наций

Украинский хавбек остался недоволен решением УЕФА присудить "желто-синим" техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии.

УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в заключительном матче группового этапа Лиги наций со Швейцарией после того, как санитарные службы Люцерна запретили проводить поединок из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в стане команды Андрея Шевченко.

Полузащитник украинской команды Александр Зинченко прокомментировал данное решение Союза европейских футбольных ассоциаций, принятое не в пользу "желто-синих".

"Мы чуть ли в своих комнатах в масках находились. О чем речь вообще? Мы соблюдали все правила, которые диктует УЕФА".

"Почему мы не говорим, например, какое поле нам предоставила Швейцария на утреннюю тренировку перед матчем? Это смешно. Мы даже мячи не доставали. Мы тогда провели тренировку стандартных положений. Пришлось даже без мячей, просто расставились".

"Поле было настоящим огородом. Такое неуважение. Не верю, что на всю Швейцарию нельзя было найти поле, чтобы дать потренироваться сборной Украины. Это то же самое, что привезти сейчас сборную Швейцарии в Киев и дать им тренироваться в Радомышле. И то в Радомышле намного лучше поле".

"Там просто грязь была. Шевченко сразу сказал: Ребята, посмотрите, какое отношение к нам. Поэтому выйдите вечером и покажите", — заявил Зинченко в комментарии YouTube-каналу Влады Седан.

Отметим, что Украинская ассоциация футбола намерена обжаловать решение УЕФА присудить сборной Украины техническое поражение в Спортивном арбитражном суде в городе Лозана.

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