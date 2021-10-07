Лига наций

Наставник сборной Испании прокомментировал выход его команды в финал Лиги наций.

Сборная Испании в поединке против Италии на полуфинале Лиги наций УЕФА сумела одержать победу над Италией, благодаря чему стала на шаг ближе к победе в данном турнире (1:2).

Италия — Испания 1:2 Видео голов и обзор матча

После окончания поединка, главный тренер "Фурии роха" Луис Энрике подвел итоги успешный для своей команды игры.

"Ключом к этой игре стала наша способность сыграть так, как мы играли всегда. Италия — очень сильный оппонент, и матчи против нее всегда получаются достаточно напряженными. Я вообще считаю, что это был один из лучших матчей, которые возможно увидеть на международном уровне.

Мы смогли очень хорошо сыграть в прессинге, блокировали сильные стороны соперников, и качественно использовали возможности игроков во второй линии атаки. Это была почти идеальная игра для моей команды.

Что касается дебюта Гави, то только посмотрите, какие хорошие кадры есть у нашей страны! Это ненормально — наблюдать за игроком его возраста в дебютной игре за сборную и с такой уверенностью в собственных силах! Он — будущее этой сборной, и, как мне кажется, уже стал ее настоящим.

Верратти — его кумир. Я сказал ему перед матчем: "Раз так, то ты сегодня задавишь его в прессинге от первой и до последней секунды". Ему такие слова, очевидно, понравились.

В первую очередь, я доволен тем, что мы продолжаем участие в данном турнире, а не вылетели с него. Италия полностью заслужила свой рекорд, и она точно продолжит играть в футбол на максимальном мировом уровне.

Единственно, я не понял насмешек в адрес нашего национального гимна перед матчем. Гимн Италии создает прекрасную атмосферу перед началом матче, но, когда звучал наш, я увидел, как Бонуччи и остальные партнеры указывали фанатам остановить их насмешки в наш адрес. Думаю, что между Испанией и Италией есть что-то большее, чем просто уважение", — заключил футболист.

Соперник сборной Испании по финалу Лиги наций УЕФА определится по итогам противостояния между Бельгией и Францией, которое состоится 7 октября, начало в 21:45 по киевскому времени.