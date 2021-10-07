Лига наций

Главный тренер сборной Италии прокомментировал неудачу своей команды в поединке Лиги наций.

В рамках полуфинального поединка Лиги наций УЕФА сборная Италии на поле домашнего стадиона Джузеппе Меацца не сумела сдержать натиск национальной команды Испании (1:2).

Италия — Испания 1:2 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, главный тренер "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини прокомментировал выступление своих подопечных в отчетном противостоянии.

"В таких играх все меняют отдельные мелочи. Первый тайм легко мог бы завершиться со счетом 1:1. Было достаточно предсказуемо то, что Испания сможет легко удерживать мяч, однако куда более обидно проигрывать ей так, как это сделали мы — вдесятером.

Мы допустили ошибку, которой на подобном уровне быть не должно. Если честно, то я не видел поводов для второй желтой карточки в эпизоде с Бонуччи. Лео не должен был быть предупрежден ни в первом, ни во втором случае.

Играть в таком стиле как сыграли мы, забить гол и не пропустить больше мячей в меньшинстве — это уже хорошие показатели, как мне кажется.

Нам нужны были свежие ноги, поэтому я и сделал замены Локателли и Пеллегрини, и это действительно помогло, даже с десятью футболистами на поле. Конечно, мы могли бы попытаться бросить в бой и более молодых игроков, но я думаю, что это поражение скорее нужно было основному составу моей команды. Оно сделает нас более сильными", — подытожил наставник.

Теперь, ближайшие матчи сборной Италии состоятся только в ноябре, когда команда Манчини встретится на своем поле со Швейцарией и сыграет в гостях против Северной Ирландии.