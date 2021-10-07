Защитник сборной Италии прокомментировал завершение выступлений его команды в Лиге наций.
Джорджо Кьеллини (слева) в матче против Испании, Getty Images
07 октября 2021, 07:50
В рамках полуфинального поединка Лиги наций УЕФА сборная Италии уступила Испании, в результате чего досрочно сложила полномочия в битве за главный трофей на данном турнире (1:2).
Италия — Испания 1:2 Видео голов и обзор матча
После окончания поединка, центральный защитник "Скуадры Адзурры" Джорджо Кьеллини подвел итоги неудачной игры своей команды.
"К сожалению, к это поражение случилось в Милане, при наших болельщиках, но мы все равно гордимся выдающейся беспроигрышной серией, тянувшейся до сегодняшнего дня.
Однако, такие неудачи — необходимый этап в процессе роста команды, которая все еще должна становиться намного лучше. Мы прекрасно знали, что нас ждет сложный матч, что требовало от нас терпения. Иногда приходится мириться с тем, что соперник — очень сильная команда, которая создает проблемы.
Мы были близки к тому, чтобы играть так, будто бы и не было удаления в конце первого тайма и по его завершению мы проигрывали со счетом 0:2. Считаю, что это хорошо подчеркивает наши возможности.
В отличии от полуфинального матча на Евро-2020, нам не хватило терпения. Если бы мы не настолько безрассудно лезли доказывать свою силу в атаке, пытаясь доминировать над соперником, то, вероятно, продержали бы игру в состоянии равновесия куда дольше.
Мы еще попытаемся показать достойный результат в игре за третье место, но главной нашей целью станет игра против Швейцарии в ноябре, по итогам которой мы сможем завоевать путевку на чемпионат мира в Катаре", — заключил футболист.
Теперь, сборной Италии придется дождаться соперника по матчу за третье место Лиги наций УЕФА из пары Бельгия — Франция, после чего попытать счастью в битве за "бронзу" данного турнира 10 октября, начало в 16:00 по киевскому времени.