Лига наций

Голкипер сборной Франции прокомментировал матч против Бельгии.

Сборная Франции в рамках второго полуфинального поединка Лиги наций совершила сумасшедший камбэк в матче против Бельгии.

Голкипер и капитан сборной Франции Уго Льорис получил наслаждение от матча и игры своей команды.

"Очень горжусь нашей сегодняшней командной игрой. Хоть нам и нужно кое в чем исправляться, это была великолепная игра против великолепных соперников. Все происшедшее в ней только сделало ее еще увлекательнее.

К перерыву мы уступали с разницей в два мяча, но то, как отыгрались, было впечатляюще. На поле все это смотрелось, как боксерский поединок. Ощущали, что чаша весов может качнуться в любую сторону. Психологически мы были очень сильны, и осознавать это просто прекрасно/

На протяжении нескольких месяцев мы не могли найти свою наилучшую игру, и вот сегодня этого добились. Это придаст команде уверенности. Последние месяцы нас подстерегали неудачи, но взлеты и падения — это часть футбола. Положительным моментом стало то, как команда сегодня на все отреагировала", — приводит слова Льориса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Франции против Бельгии.