Италия

Болельщики злостно настроены против кипера.

В рамках полуфинального матча Лиги наций сборная Италии в Милане сыграет против сборной Испании.

С большой долей вероятности, в рамке ворот итальянцев появится Джанлуиджи Доннарумма, который на данный момент является одним из лидеров национальной команды.

Но фанаты Милана не хотят видеть футболиста у себя в городе. Летом голкипер покинул клуб, который его воспитал, в качестве свободного агента, чтобы подписать контракт с ПСЖ.

"Доннарумма, мы не рады тебе в городе. Ты — д**ьмо", — гласит баннер на одном из мосту Милана.

Матч Италия — Испания состоится 6 октября и начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния.