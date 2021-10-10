Главный тренер итальянцев отметился очередным достижением.
Роберто Манчини, getty images
10 октября 2021, 19:39
Сборная Италии в рамках поединка за третье место Лиги наций сошлась со сборной Бельгии и добилась победы.
Как сообщает Opta, Роберто Манчини стал тренером, который быстрее всех добыл 30 побед во главе национальной команды Италии.
Манчини потребовалось для этого 44 матча. В следующей игре итальянцы сразятся со Швейцарией в рамках отбора на чемпионат мира-2022.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Италии против Бельгии.