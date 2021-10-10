Лига наций

Главный тренер итальянцев отметился очередным достижением.

Сборная Италии в рамках поединка за третье место Лиги наций сошлась со сборной Бельгии и добилась победы.

Как сообщает Opta, Роберто Манчини стал тренером, который быстрее всех добыл 30 побед во главе национальной команды Италии.

Манчини потребовалось для этого 44 матча. В следующей игре итальянцы сразятся со Швейцарией в рамках отбора на чемпионат мира-2022.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Италии против Бельгии.