Лига наций

Матч Ірландія — Україна пройде 8 червня в Дубліні, а 14 числа команди зустрінуться знову — в Лодзі.

Збірна Ірландії на своєму офіційному сайті оголосила склад на найближчі матчі Ліги націй.

Тренерський штаб на чолі зі Стівеном Кенні викликав у розташування національної команди 27 футболістів. У майбутніх матчах ірландці зіграють проти України, Шотландії та Вірменії.

Воротарі: Марк Траверс (Борнмут), Гевін Базуну (Манчестер Сіті), Куївін Келлехер (Ліверпуль).

Захисники: Шеймус Коулмен (Евертон), Сайрус Крісті (Фулгем), Енда Стівенс, Джон Іган (обидва — Шеффілд Юнайтед), Райан Меннінг (Суонсі), Шейн Даффі (Брайтон), Нейтан Коллінз (Бернлі), Дарра Леніхан (Блекберн), Дара О’Ші (Вест Бромвіч Альбіон), Джеймс Макклейн (Вїган).

Півзахисники: Конор Гуріхейн (Астон Вілла), Джош Каллен (Андерлехт), Джефф Гендрік (Ньюкасл), Алан Браун (Престон), Джейсон Моламбі (Вест Бромвіч Альбіон), Джейсон Найт (Дербі Каунті).

Нападники: Каллум Робінсон (Вест Бромвіч Альбіон), Трой Парротт (Тоттенгем), Скотт Хоган (Бірмінгем), Вілл Кін (Віган), Чідозі Огбене (Ротергем), Майкл Обафемі (Суонсі), Крістофер Гемілтон (Блекпул), Фесті Ебоселе (Дербі Каунті).

Нагадаємо, матч Ірландія – Україна пройде 8 червня у Дубліні, а 14 числа команди зустрінуться знову – у Лодзі, де українці будуть номінальними господарями.