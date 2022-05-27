Лига наций

Стівен Кенні поділився очікуваннями від матчів із "синьо-жовтими" у рамках Ліги націй.

Головний тренер збірної Ірландії Стівен Кенні прокоментував майбутні поєдинки проти національної команди України у Лізі націй.

"Ситуація в Україні — це трагедія. Росія вторглася в Україну. Гра мала проходити в Києві, але потім її перенесли до Львова, а тепер до Польщі. Той факт, що вона взагалі відбудеться — диво.

Домашня гра у Дубліні на 50 років увійде до історії ірландського футболу. Через те, що Росія вторглася і забрала тисячі людських життів.

Президент Володимир Зеленський вирішив дозволити виступати збірній України. Ми бачили ситуацію, коли українці з Ірландії вирушили до України, щоби захищати свою націю.

Зеленський ухвалив правильне рішення. Люди можуть втомитися від новин про війну, але матчі збірної України не даватимуть про неї забути.

У всякому разі, з історії ми знаємо, що коли одна країна вторгається до іншої, вона не зупиняється на досягнутому. Росія говорить не тільки про вторгнення в Україну, а й про інші країни, тому цей матч є важливим у сучасній історії", — наводить слова Кенні The42.ie.

Нагадаємо, матчі Ліги націй між збірними України та Ірландії відбудуться 8 та 14 червня.