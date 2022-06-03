Фахівець залишився задоволеним грою збірної Іспанії, незважаючи на нічию.
Луїс Енріке, Getty Images
03 червня 2022, 09:59
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке прокоментував нічийний результат у матчі першого туру Ліги націй проти Португалії (1:1).
"Мені сподобалася атмосфера та ставлення гравців — тих, хто грав добре, і тих, хто грав гірше. Сподіваюся, ми зможемо продовжити в тому ж дусі.
Тепер настав час відпочити, а потім проаналізувати, що ми можемо зробити краще. Були хороші відрізки та менш вдалі, але загалом я задоволений", — наводить слова Енріке прес-служба УЄФА.
Наступним суперником Іспанії буде Чехія. Матч відбудеться 5 червня і розпочнеться о 21.45 за київським часом.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Португалія.