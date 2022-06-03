Лига наций

Попереду лише дві легенди — воротар Ікер Касільяс та захисник Серхіо Рамос.

Учора в рамках першого туру Ліги націй збірна Іспанії розійшлася миром із національною командою Португалії (1:1).

За інформацією Marca, ця гра стала 134-ю для іспанського півзахисника Серхіо Бускетса. За цим показником Бускетс оминув колишнього хавбека Барселони Хаві, котрий нині очолює "блаугранас".

Лідирує у цьому списку захисник ПСЖ Серхіо Рамос, на рахунку якого 180 матчів, а другим йде колишній воротар мадридського Реала Ікер Касільяс – 167 ігор.

Нагадаємо, Бускетс дебютував у складі збірної Іспанії у 2009 році. У 134 матчах він забив два м'ячі та віддав дев'ять результативних передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Португалія.