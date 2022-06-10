Лига наций

До вашої уваги прес-конференція за участю головного тренера збірної України.

Завтра, 11 червня, збірна України продовжить свої виступи у новому розіграші Ліги націй. Суперником "синьо-жовтих" буде національна команда Вірменії.

Напередодні, 10 червня, о 17.30 за київським часом розпочнеться прес-конференція головного тренера збірної України Олександра Петракова, а також одного з футболістів.

Нагадаємо, матч Вірменія – Україна відбудеться 11 червня, о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.