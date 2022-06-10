Лига наций

На полі працювали всі, крім Бущана та Степаненка, в яких, як відомо, ушкодження.

Збірна України провела ранкове тренування та зустрілася з українцями, які приїхали до Ірландії, рятуючись від військових дій у своїй країні. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Олександр Петраков та його тренерський штаб провели майстер-клас для юних футболістів дитячої школи клубу Динамо (Дублін), заснованого 20 років тому українськими емігрантами. Головний тренер "синьо-жовтих" запропонував юним футболістам виконати деякі з ігрових вправ, які проводять збірники, готуючись до основної частини тренування. Тож діти на 30 хвилин змогли відчути себе справжніми гравцями національної команди.

Що жо до роботи національної команди вранці, то вона відбувалася у двох групах. Виконавці, які вийшли на гру з Ірландією у стартовому складі, мали відновлювальне заняття, водночас решта проводила повноцінне тренування. На полі працювали всі, крім Георгія Бущана та Тараса Степаненка, в яких, як відомо, ушкодження.

Основна група гравців, до якої входили й Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук, що не потрапили до заявки на матч, виконала призначену програму. Після підготовчих вправ, зокрема квадратів, хлопці працювали у форматі ігрових серій.

Після тренування "синьо-жовті" повернулися до готелю, щоб пообідати й одразу ж виїхати до аеропорту. Виліт чартеру з Дубліна до Лодзі було призначено на 16.40. Політ тривав 2 години 40 хвилин. До Польщі прилетіли усі 27 гравців, присутні у таборі національної команди.

Нагадаємо, вже завтра, 11 червня, збірна України проведе матч Ліги націй проти Вірменії. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.