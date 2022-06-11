Редакція Football.ua пропонує читачам визначити найкращого футболіста "жовто-синіх" у минулому поєдинку Ліги націй.
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11 червня 2022, 18:02
Збірна України у матчі другого туру Ліги націй впевнено обіграла національну команду Вірменії з рахунком 3:0.
Для підопічних Олександра Петракова ця перемога стала другою поспіль у нинішньому розіграші Ліги націй після успіху в матчі проти Ірландії (1:0).
Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Олександра Петракова у минулому поєдинку.
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко пропустив матч проти Вірменії через погане самопочуття.