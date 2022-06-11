Лига наций

Головний тренер вірмен — про матч проти України.

Збірна України у матчі третього туру Ліги націй здобула перемогу над Вірменією (3:0).

Головний тренер національної команди Вірменії Хоакін Капаррос висловився щодо гри.

"На мій погляд, наша команда показала доволі непогану гру, але пропустила три несправедливі м’ячі. Нам доводиться грати в напруженому графіку, і це сьогодні позначилося на наших діях. Під час матчу один із футболістів попросив заміну, і саме після цього в нашій грі з’явилися проблеми. Саме через щільний графік мені довелося сьогодні провести багато замін.

А вже після другого гола українців нам взагалі стало дуже важко. Ми всі дуже засмучені результатом", — наводить слова іспанця офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу між збірними України та Вірменії.