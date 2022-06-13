Лига наций

Захисник запевнив, що команда готується до 100%.

У четвертому турі Ліги націй збірна України зіграє проти Ірландії. Матч відбудеться на стадіоні ЛКС у польському місті Лодзь.

Захисник національної команди Віталій Міколенко дав коментар перед грою проти Ірландії.

"Не можу поставити в одному рядку гру за збірну й утому. Я приїхав сюди, щоб грати за свою країну, за своїх рідних, за людей, які дивляться та підтримують нас на стадіоні й перед телевізором. Тож, на мою думку, це різні речі.

Як мене вітали після першого голу за збірну у Евертоні? Я отримав повідомлення від нашого другого тренера Джо Едвардса й Натана Паттерсона зі збірної Шотландії. Більше ніхто не писав. Я гадаю, що зараз немає сенсу розмовляти про Евертон і підтримку. Звісно, ця підтримка шалена. Я бачив у Інтернеті, що президент клубу запросив зіграти київське Динамо. Хотів би подякувати всім країнам, де ми грали, — Польщі, Шотландії, Уельсу, Ірландії. Усі люди разом з Україною, дякую їм за підтримку.

Чи приготував якесь святкування наступного голу? Нічого не готував. Для мене головне — допомагати команді. А якщо я заб’ю, то не думаю про якесь святкування. Головне, що забив, а потім відсвяткував із партнерами по команді та тренерським штабом.

Коли ти виграєш, то відновлюєшся швидше. Тим паче, в останньому матчі я не грав так багато часу. По хлопцям бачу, що немає такого настрою, що всі уже у відпустці. Будемо готуватися на 100% до завтрашньої гри.

Я себе почуваю добре, але якщо б ми грали в Україні, було в набагато краще. Коли почалася війна, я багато думав про те, що раніше якісь проблеми здавалися грандіозними. Але з початку війни я зосередився на футболі, на команді, зрозумів, що не так усе й важко в Англії та Евертоні». Потрібно виходити й доводити, що ти можеш грати, що ми можемо вигравати.

Мої батьки зараз у Києві, слава Богу, все добре. Я завжди підтримую з ними зв'язок. Мої друзі та хрещені в різних куточках країни. Не завжди виходить підтримувати зв’язок. Вони більш-менш у безпеці, сподіваюся, так буде й надалі", — наводить слова Миколенко офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Ірландія відбудеться 14 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.