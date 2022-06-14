Лига наций

Півзахисник відновився після хвороби.

У четвертому турі Ліги націй збірна України зіграє проти Ірландії. Матч відбудеться на стадіоні ЛКС у польському місті Лодзь.

Півзахисник національної збірної Руслан Малиновський одужав після хвороби та брав участь у тренуванні у загальній групі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Також у занятті взяли участь Денис Попов та Едуард Соболь, які раніше невдало зіштовхнулися.

Роман Яремчук та Олександр Зубков у тренуванні участі не брали, а тому, мабуть, пропустять гру з Ірландією.

Нагадаємо, матч Україна – Ірландія відбудеться о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.