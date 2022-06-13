Лига наций

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу національної збірної України.

У четвертому турі Ліги націй між собою зіграють збірні України та Ірландії.

Матч пройде на стадіоні ЛКС у польській Лодзі. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.

Для підопічних Олександра Петракова це буде третя гра у турнірі, оскільки вони пропустили матч першого туру через матч фіналу плей-офф ЧС-2022 проти Уельсу (0:1).

Україна — Ірландія: де дивитися матч Ліги націй

Проте потім у перших двох матчах нового розіграшу Ліги націй Україна здобула дві перемоги, обігравши Ірландію (1:0) та Вірменію (3:0).

Онлайн-трансляція матчу



На цій сторінці буде доступна текстова трансляція матчу Україна — Ірландія. Старт о 21:45 за київським часом.

Також варто нагадати, що після завершення поєдинку Україна — Ірландія на нашому сайті буде доступне відео найкращих моментів протистояння.

Зазначимо, що це буде лише друга гра між збірними за всю історію.

До вашій увазі відео першого матчу проти Ірландії: