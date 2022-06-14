Лига наций

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B1, у якому зіграють Україна та Ірландія.

Збірна України зіграє матч-відповідь проти Ірландії в польському місті Лодзь в рамках четвертого туру Ліги націй УЄФА.

Олександр Петраков, на тлі переможної гри (1:0), вирішив використати з перших хвилин Дмитра Різника в рамці воріт, тоді як Караваєв зіграє праворуч у захисті, а Забарний та Миколенко складуть пару в центрі оборони. Маліновський та Зінченко відправляться до трикутнику в центрі поля, а Шапаренко та Ярмоленко розташуються обабіч Довбика.

Стівен Кенні, у свою чергу, залучив до стартового складу О'Ши, Ленігена та Маккліна в захисті, тоді як Браун та Моламбі зіграють у складі трійки, разом із Калленом, у центрі поля, а Гоган та Перротт долучаться до Найта в атаці.

Україна: Різник — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Маліновський, Сидорчук, Зінченко — Ярмоленко, Довбик, Шапаренко.

Запасні: Лунін, Бондар, Попов, Ігнатенко, Сікан, Мудрик, Циганков, Сирота, Соболь.



Ірландія: Келлегер — Коллінз, О’Ши, Леніген, Макклін — Браун, Каллен, Моламбі — Гоган, Перротт, Найт.

Запасні: О’Лірі, Траверс, Крісті, Стівенс, Робінсон, Гуріхейн, Кін, Гендрік, Меннінг, Огбене, Гемілтон, Ебоселе.



Гра Україна — Ірландія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.